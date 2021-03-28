Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про відставку через скандал, який виник після таємної закупівлі російської вакцини.
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Матович заявив, що його має замінити на посаді нинішній міністр фінансів Едуард Геґер, який належить до найбільшої коаліційної партії «Звичайні люди і незалежні особистості» самого політика.
Надалі Матович хотів би бути міністром фінансів.
Кризу в Словаччині спричинила закупівля російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, яку не схвалили до застосування в ЄС. Закупівлю прем’єр і голова МОЗ організували таємно від інших партій коаліції, витративши на її закупівлю і перевезення бюджетні кошти.
Відзначається, що раніше через політичну кризу подали у відставку подали сім міністрів.
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