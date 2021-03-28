Через нинішню кризу подали у відставку сім міністрів.

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про відставку через скандал, який виник після таємної закупівлі російської вакцини.

Читайте такожЖителі Німеччини на карантині накопичили 182 мільярди євроПро це пише Радіо Свобода.

Матович заявив, що його має замінити на посаді нинішній міністр фінансів Едуард Геґер, який належить до найбільшої коаліційної партії «Звичайні люди і незалежні особистості» самого політика.

Надалі Матович хотів би бути міністром фінансів.

Кризу в Словаччині спричинила закупівля російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, яку не схвалили до застосування в ЄС. Закупівлю прем’єр і голова МОЗ організували таємно від інших партій коаліції, витративши на її закупівлю і перевезення бюджетні кошти.

Відзначається, що раніше через політичну кризу подали у відставку подали сім міністрів.

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Автор: Людмила Жерновська