Ще на початку квітня в країні розгорівся скандал навколо прибулої партії російської вакцини.

МОЗ Словаччини дозволить до 7 червня вакцинацію незареєстрованою у ЄС російською вакциною від коронавірусу «Sputnik V».

Про це пише видання Teraz.

При цьому міністр охорони здоров’я вирішив запровадити так званий «запобіжник» на випадок появи побічних ефектів від препарату росіян. Пацієнтів повинні будуть негайно обстежити медики.

У Братиславі стверджують, що в країні є чимало громадян, котрі вже погодилися отримати ін’єкції «Sputnik V».

Читайте такожModerna заявляє про успішні випробування вакцини від COVID-19 на підліткахСловаччина замовила у Росії два мільйони доз вакцини «Sputnik V», викликавши напруженість у правлячій коаліції, що навіть призвело до змін у складі уряду.

Ще на початку квітня в країні розгорівся скандал навколо прибулої партії російської вакцини. Після проведених досліджень фахівці зауважили, що препарат відрізняється від того, який отримав схвальні висновки у медичному журналі «The Lancet».

Після дослідження державного інституту МОЗ Словаччини звернулось до іншої лабораторії для перевірки безпеки вакцини.

Російський фонд прямих інвестицій, що відповідає за маркетинг вакцини за кордоном, категорично заперечив твердження країни, назвавши їх «фейковими новинами».

Росія ж попросила Братиславу повернути партію вакцини, посилаючись на порушення контракту, бо країна начебто перевіряла зразки препарату не у сертифікованій спеціальній лабораторії.

Словаччина тоді імпортувала 200 тисяч доз «Sputnik V», ставши другою країною у ЄС після Угорщини, яка замовила вакцину попри відсутні дозволи регулюючих органів ЄС.

Російська вакцина «Sputnik V» досі без належної реєстрації у ЄС та ВООЗ. Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19.

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Автор: Яна Ставська