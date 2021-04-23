Москва оголосила п'ять польських дипломатів персонами нон грата, і зобов'язала їх покинути Росію до кінця дня 15 травня.
Читайте такожЧехія поставила Росії ультиматум через висланих дипломатівЯк повідомило МЗС РФ, російська сторона інформувала викликаного в МЗС РФ посла Польщі в Москві Кшиштофа Краєвського про своє рішення вислати п'ять співробітників польського диппредставництва.
"Міністерство оголосило персонами нон грата п'ятьох співробітників посольства Республіки Польща в Російській Федерації. Їм належить покинути територію Російської Федерації до завершення дня 15 травня 2021 року", - передавали у російському МЗС.
Дана міра стала відповіддю на дії Польщі, яка 16 квітня оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів за порушення дипломатичного статусу і діяльність на шкоду країні.
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