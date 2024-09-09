ЄС може засудити Словаччину за розмивання демократичних норм, що призведе до припинення фінансування Братислави.
Про це пише Bloomberg. Повідомляється, що Єврокомісія вже підготувала відповідне рішення. Причиною такого кроку є ліквідація прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо Офісу спецпрокурора, який розслідував низку корупційних справ, пов'язаних із коштами ЄС.
Зараз процес перебуває на початковій стадії і потребує схвалення президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Зазначимо, що Словаччина дуже залежить від інвестицій з боку фондів ЄС, тому будь-які затримки вдарять по економіці центральноєвропейської країни, яка і так страждає від дефіциту держбюджету.
Загалом Євросоюз може утримати 12,8 млрд євро. Для цього можуть використати процедуру, яка передбачає захист коштів ЄС, якщо вони опинились під загрозою.
Окрім цього, в Єврокомісії вивчають можливість вилучити всі або частину з дотацій на 2,7 млрд євро, виділених Словаччині на боротьбу з пандемією COVID-19.
Як вже "відзначився" Роберт Фіцо - скандальні заяви
Словацького прем'єра називають популістом через його скандальні заяви. Так, нещодавно він назвав членство України в НАТО "гарантією Третьої світової війни".
Ще раніше прем'єр заявив, що російсько-українська війна почалась через "розгул українських неонацистів". Фіцо критикують і за суперечливі заяви відносно внутрішньої ситуації. Зокрема, через різкі висловлювання щодо меншин, які, на його думку, не мають "зобов'язань перед державою".