Словаччині загрожує покарання через рішення прем'єра ліквідувати Офіс спецпрокурора, який розслідував низку корупційних справ.

ЄС може засудити Словаччину за розмивання демократичних норм, що призведе до припинення фінансування Братислави.

Про це пише Bloomberg. Повідомляється, що Єврокомісія вже підготувала відповідне рішення. Причиною такого кроку є ліквідація прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо Офісу спецпрокурора, який розслідував низку корупційних справ, пов'язаних із коштами ЄС.

Зараз процес перебуває на початковій стадії і потребує схвалення президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Зазначимо, що Словаччина дуже залежить від інвестицій з боку фондів ЄС, тому будь-які затримки вдарять по економіці центральноєвропейської країни, яка і так страждає від дефіциту держбюджету.

Відео дня

Загалом Євросоюз може утримати 12,8 млрд євро. Для цього можуть використати процедуру, яка передбачає захист коштів ЄС, якщо вони опинились під загрозою.

Окрім цього, в Єврокомісії вивчають можливість вилучити всі або частину з дотацій на 2,7 млрд євро, виділених Словаччині на боротьбу з пандемією COVID-19.

Як вже "відзначився" Роберт Фіцо - скандальні заяви

Словацького прем'єра називають популістом через його скандальні заяви. Так, нещодавно він назвав членство України в НАТО "гарантією Третьої світової війни".

Ще раніше прем'єр заявив, що російсько-українська війна почалась через "розгул українських неонацистів". Фіцо критикують і за суперечливі заяви відносно внутрішньої ситуації. Зокрема, через різкі висловлювання щодо меншин, які, на його думку, не мають "зобов'язань перед державою".

Вас також можуть зацікавити новини: