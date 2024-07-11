Дружній Москві прем'єр-міністр Фіцо виступив із грізним попередженням після того, як західний альянс заявив, що траєкторія членства України "незворотна".

Вступ України до НАТО спровокує глобальний світовий конфлікт, заявив у четвер прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

"Я розумію бажання України, це суверенна країна, але членство України в НАТО - це всього лише гарантія Третьої світової війни", - заявив Фіцо у відео на Facebook.

Фіцо додав, що він доручив представникам Словаччини на саміті повторити, що Україна може вступити в НАТО тільки в тому разі, якщо вона відповідатиме всім критеріям членства, і після того, як усі країни-члени альянсу підпишуть угоду.

Коментарі прозвучали всього за кілька годин після того, як делегація Словаччини на саміті НАТО у Вашингтоні підтримала загальну позицію про те, що Україна перебуває на "незворотному шляху" до вступу в альянс.

Війна в Україні - позиція Фіцо

Словаччина є членом НАТО з 2004 року. Фіцо, який перебуває на своєму четвертому терміні на посаді прем'єр-міністра країни з 2006 року, пообіцяв припинити військову допомогу Україні і заявив раніше, що в столиці країни Києві "немає війни".

Він також сказав, що йому "дуже хотілося б приєднатися" до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в його поїздці до Москви минулого тижня з візитом до президента Росії Володимира Путіна.

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