Нездатність США підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута, зазначив він.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у заяві з приводу смерті російського опозиціонера Олексія Навального закликав надати допомогу Україні.

"Ця трагедія нагадує нам про ставки в цей момент. Ми повинні забезпечити фінансування, щоб Україна могла продовжувати захищати себе від жорстоких нападів і військових злочинів Путіна. Історія спостерігає за Палатою представників. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута", - цитує американського лідера New York Post.

Також він розкритикував рішення Палати представників Сполучених Штатів про двотижневі канікули. Це лише посилює занепокоєння щодо того, що Сполучені Штати є надійним союзником, каже президент.

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"Це обурливо. Це залишиться на сторінках історії. Це дійсно так. Це має наслідки. І годинник цокає. І це має статися. Ми повинні допомогти зараз. Ми повинні усвідомити, з чим ми маємо справу з Путіним", - додав Байден.

Смерть Навального: що відомо

Як відомо, сьогодні Федеральна служба виконання покарань РФ заявила, що російський опозиціонер помер у виправній колонії - він нібито втратив свідомість після прогулянки, медики намагалися його реанімувати, але безуспішно.

Україна та низка інших країн Європи звинуватили у вбивстві Навального російського диктатора Путіна та Кремль.

Дружина Навального закликала все світове співтовариство згуртуватися для перемоги над російським режимом.

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