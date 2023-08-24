Російський диктатор Володимир Путін майже через добу висловився про ліквідацію ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.
Лідер росіян зробив формальні заяви щодо авіактастрофи і самого Пригожина під час зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним. Зокрема, він висловив співчуття рідним жертв і навіть зробив комплімент Пригожину - назвав його "талановитим бізнесменом".
Путін про Пригожина висловився так: "Пригожина я знав ще давно, з початку 90-х років, це була людина складної долі, і помилки у нього були серйозні в житті, і домагався він результатів потрібних і для себе, і тоді, коли я його просив про це для спільної справи, як ось в ці останні місяці, він був талановита людина, талановитий бізнесмен".
Члени ПВК "Вагнер" знищені унаслідок авіакатастрофи в РФ - що потрібно знати
Увечері 23 серпня з'явилася інформація, що під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин, а також командир "вагнерівців" Дмитро Уткін. Пізніше в РФ підтвердили, що ватажки найманців були знищені.
На думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, Володимир Путін покарав Пригожина за заколот, влаштований найманцями в Росії наприкінці червня. Варто зазначити, що диктатор називав заколот Пригожина "зрадою".
Є кілька версій, чому літак Пригожина знищений. Згідно з однією з них, борт збила російська протиповітряна оборона. Крім того, одне неназване джерело вважає, що борт міг збити російський багатоцільовий винищувач Су-35.