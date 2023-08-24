Диктатор навіть похвалив знищеного ватажка ПВК "Вагнер".

Російський диктатор Володимир Путін майже через добу висловився про ліквідацію ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Лідер росіян зробив формальні заяви щодо авіактастрофи і самого Пригожина під час зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним. Зокрема, він висловив співчуття рідним жертв і навіть зробив комплімент Пригожину - назвав його "талановитим бізнесменом".

Путін про Пригожина висловився так: "Пригожина я знав ще давно, з початку 90-х років, це була людина складної долі, і помилки у нього були серйозні в житті, і домагався він результатів потрібних і для себе, і тоді, коли я його просив про це для спільної справи, як ось в ці останні місяці, він був талановита людина, талановитий бізнесмен".

Члени ПВК "Вагнер" знищені унаслідок авіакатастрофи в РФ - що потрібно знати

Увечері 23 серпня з'явилася інформація, що під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин, а також командир "вагнерівців" Дмитро Уткін. Пізніше в РФ підтвердили, що ватажки найманців були знищені.

На думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, Володимир Путін покарав Пригожина за заколот, влаштований найманцями в Росії наприкінці червня. Варто зазначити, що диктатор називав заколот Пригожина "зрадою".

Є кілька версій, чому літак Пригожина знищений. Згідно з однією з них, борт збила російська протиповітряна оборона. Крім того, одне неназване джерело вважає, що борт міг збити російський багатоцільовий винищувач Су-35.

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