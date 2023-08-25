Він каже, що просив ватажка ПВК залишити амбіції.

Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав загибель ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина "великою втратою для всієї держави".

У своєму Telegram-каналі він написав, що довго дружив з ним і сприяв "в деяких питаннях" по Лівії та Африці. За словами Кадирова, ватажок бойовиків зробив великий внесок у проведення російської війни проти України.

"Євген Вікторович був дуже активний для своїх років, був важливою персоною державного масштабу. Але останнім часом він або не бачив, або не хотів бачити повну картину того, що відбувається в країні. Я просив його залишити особисті амбіції на догоду справам першорядної державної важливості. Все інше можна було вирішити потім. Але такий вже він був, Пригожин, зі своїм залізним характером і бажанням домогтися свого прямо тут і зараз", - додав він.

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Загибель Пригожина: що відомо

Як відомо, 23 серпня російські ЗМІ повідомили про падіння літака в Тверській області. За даними Росавіації, на борт цього літака сів Пригожин, його командир Дмитро Уткін і ще вісім осіб.

Путін через майже добу заявив, що Пригожин був "талановитою людиною складної долі". Наближені до "Вагнера" канали вважають, що його ліквідували "зрадники Росії".

У Сполучених Штатах Америки заявили, що ватажок "вагнерівців", швидше за все, дійсно був убитий.

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