Сотні тисяч скорботних вишикувалися в чергу, щоб віддати данину поваги монарху.

Під час чергування поруч з труною королеви Єлизавети II у Вестмінстерському палаці охоронець знепритомнів. Чоловік на очах тисячею людей звалився на кам'яну підлогу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Відзначається, що сотні тисяч скорботних вишикувалися в чергу, щоб віддати данину поваги монарху. Раптово один з охоронців почав розгойдуватися, після чого впав на кам'яну підлогу.

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Труну королеви, який був поміщений на підняту платформу цілодобово охороняється підрозділами охоронців, відділу домашнього господарства або йоменских наглядачів Лондонського Тауера.

Король Чарльз, Вільям і Гаррі возз'єдналися, щоб оплакувати і марширувати за труною, який здійснив свій останній шлях з Букінгемського палацу о 14:22.

Коротка служба за участю королівської сім'ї була проведена у Вестмінстерському палаці, перш ніж представникам громадськості було надано доступ, щоб засвідчити свою повагу з 17:00.

Принц Гаррі і його брат принц Вільям стояли разом зі своїми дружинами Меган і Кейт, щоб віддати данину поваги своїй бабусі.

Труну королеви внесли в Вестмінстер-хол, коли хор Вестмінстерського абатства і хор Королівської каплиці Його Величності в Сент-Джеймсському палаці заспівали псалом 139. Коли королева прибула, Чарльз, Вільям і Анна віддали честь. Гаррі і принц Ендрю, яким заборонено носити військову форму, просто схилили голови.

Єлизавета II померла - подробиці смерті королеви Британії

8 вересня у віці 96 років в шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети II відбудеться 19 Вересня.

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