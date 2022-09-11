Похорони королеви Великобританії призначені на 19 вересня.

Труну з тілом королеви Великобританії Єлизавети II у неділю, 11 вересня, вивезли із замку Балморал у Шотландії. Його везуть в офіційну резиденцію британського монарха в Единбурзі.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що винесення труни з Балморалу відбулося о 12:00 за київським часом. Попрощатися з королевою всі бажаючі зможуть ввечері в понеділок, 12 вересня. Десятки тисяч британців вже зайняли місця вздовж маршруту.

Спочатку труна прибуде в Единбурзький замок, щоб з королевою змогли попрощатися місцеві працівники. Після цього його перенесуть до собору святого Едигія. Супроводжувати тіло буде новий король Чарльз III з дружиною.

Церемонія прощання ретельно спланована. Вона завершиться похоронами королеви у Вестмінстерському абатстві 19 вересня. Цей день стане офіційним вихідним.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

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