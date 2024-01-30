Відповідь хочуть реалізувати у кілька етапів.

Президент США Джо Байден визначився з тим, як США будуть реагувати на атаку безпілотника в Йорданії, внаслідок якої загинули військовослужбовці США. Про це він повідомив, розмовляючи з журналістами на виході з Білого дому, пише Reuters.

Зазначається, що сам Байден не уточнив, як саме будуть реагувати США на цей напад. Він лише зазначив, що рішення було ухвалено після консультацій із головними радниками Білого дому.

Речник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі зазначив, що Сполучені Штати мають багатокроковий сценарій відповіді на цей напад. "Це справедливо для вас очікувати, що ми відповімо належним чином. І дуже можливо, що ви побачите тут багаторівневий підхід, не просто одну дію, а по суті кілька дій", – сказав він.

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Сам Байден заявив, що Сполученим Штатам не потрібна широка війна на Близькому Сході, зокрема на території Іраку. "Це не те, чого я шукаю", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи несе відповідальність Іран за напад на американських військових, Байден додав: "Я вважаю… їх відповідальними в тому сенсі, що вони постачають зброю" тим, хто здійснив напади.

Смертельний напад на військових США в Йорданії

Як писав УНІАН, троє військовослужбовців США були вбиті і щонайменше 34 поранені під час атаки проіранської парамілітарної групи на американську військову базу в Йорданії поблизу сирійського кордону. Атаку здійснили за допомогою безпілотника.

Цей напад став одним з найкривавіших для американської армії за останній час. У США політики вимагають від Байдена завдати прямого удару по Ірану у відповідь. Деякі не задоволені тим, що американська політика стримування на Близькому Сході нібито почала провалюватися.

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