Деякі не задоволені тим, що американська політика стримування на Близькому Сході нібито почала провалюватися.

Вбивство трьох американських військовослужбовців і поранення ще десятків бойовиками, підтримуваними Іраном, посилює тиск на президента США Джо Байдена і змушує його завдати удару безпосередньо по Ірану.

Однак, як пише Reuters, цей крок він не хотів робити через побоювання розпалити ще більш масштабну війну. Варіанти відповіді Байдена можуть варіюватися від нападу на іранські сили за межами Ірану або всередині нього, або вибору більш обережного нападу у відповідь виключно проти відповідальних за удар підтримуваних Іраном бойовиків, кажуть експерти.

Смертельна атака дала Байдену політичний простір для нанесення удару у відповідь США по силах, підтримуваних Іраном, але без ризику прямої війни з Тегераном.

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Республіканці звинуватили Байдена в тому, що він дозволив американським військовим стати "сидячими качками", чекаючи того дня, коли дрон або ракета зможуть обійти захист бази. Тепер вони вимагають від президента завдати удару по Ірану. "Єдиною відповіддю на ці напади має бути руйнівна військова відповідь на іранські терористичні сили, як в Ірані, так і на всьому Близькому Сході", - заявив сенатор-республіканець Том Коттон.

Екс-президент Дональд Трамп, який сподівається битися з Байденом на президентських виборах, і зовсім назвав напад "наслідком слабкості і капітуляції Джо Байдена".

А демократи відкрито висловили стурбованість тим, що стратегія Байдена щодо стримування конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС в Секторі Гази зазнає невдачі. "Ситуація виходить з-під контролю. Вона починає переростати в регіональну війну, і, на жаль, США і нашим військам загрожує небезпека", - сказала представник Демократичної партії Барбара Лі.

При цьому представник Демократичної партії Сет Моултон, який відслужив чотири терміни в Іраку як морський піхотинець, виступив проти закликів республіканців до війни, заявивши, що "стримування - це складно; війна ще гірше".

"Закликаючі до війни з Іраном: ви граєте на руку ворогу, і мені б хотілося, щоб ви відправили своїх синів і дочок воювати", - сказав Моултон. - "Ми повинні мати ефективну стратегічну відповідь на наших умовах і в наші терміни".

Експерти попередили, що будь-які удари по іранських силах всередині Ірану можуть змусити Тегеран прийняти рішучу відповідь, що призведе до такої ескалації ситуації, яка може втягнути США у велику війну на Близькому Сході.

Джонатан Лорд, директор програми безпеки на Близькому Сході в центрі нової американської безпеки, заявив, що удар безпосередньо по Ірану поставить перед Тегераном питання про виживання режиму. "Коли ви робите щось відкрито, ви становите серйозну ескалацію для іранців", - пояснив Лорд.

Чарльз Лістер з вашингтонського інституту Близького Сходу заявив, що ймовірною відповіддю США буде знищення важливої цілі або цінного бойовика з підтримуваних Іраном угруповань в Іраку або Сирії.

"Те, що сталося, було на зовсім іншому рівні... Незважаючи на всі заклики щось зробити в Ірані, я не бачу, щоб ця адміністрація проковтнула цю наживку", - сказав Лістер.

Представник Міноборони США, який виступав на умовах анонімності, заявив, що "якщо США не підготуються до повномасштабної війни, що нам дасть напад на Іран".

Удар по базі США в Йорданії

Вчора стало відомо про нанесення удару по американській базі в Йорданії недалеко від кордону з Сирією. В результаті нальоту загинули троє військових, ще більше трьох десятків отримали поранення.

З моменту загострення арабо-ізраїльського конфлікту в жовтні 2023 року американські сили на Близькому Сході зазнали понад 150 нападів з боку підтримуваних Іраном сил в Іраку, Сирії, Йорданії та біля узбережжя Ємену.

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