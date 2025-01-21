Трамп підписав указ про смертну кару

Указ Трампа зобов’язує домагатися смертної кари у випадках вбивства правоохоронців або тяжких злочинів, скоєних нелегальними мігрантами.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який активізує застосування смертної кари. Документ передбачає, що генеральний прокурор має "вжити всіх необхідних і законних заходів" для забезпечення штатів достатньою кількістю препаратів для смертельних ін’єкцій, повідомляє Associated Press.

Згідно з указом, Міністерство юстиції має не лише добиватися смертних вироків у федеральних справах, а й підтримувати штати у забезпеченні препаратами для виконання таких вироків.

Очікувалося, що Трамп поверне страту на федеральному рівні, припинену у 2021 році через мораторій, запроваджений тодішнім генеральним прокурором Мерріком Гарландом. Після останніх рішень президента Джо Байдена, який замінив 37 смертних вироків на довічне ув’язнення, у федеральній камері смертників залишилися лише троє засуджених.

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Указ Трампа зобов’язує домагатися смертної кари у випадках вбивства правоохоронців або тяжких злочинів, скоєних нелегальними мігрантами. Також він закликає переглянути судові прецеденти, що обмежують можливості штатів і федерального уряду у винесенні смертних вироків.

"Найголовніший обов’язок уряду - захист своїх громадян від жахливих злочинів. Наша адміністрація не дозволить спроб послабити закони, які передбачають смертну кару для тих, хто скоює жорстокі акти насильства проти американців", - йдеться в указі Трампа.

Під час свого першого терміну Трамп ініціював 13 федеральних страт - найбільшу кількість за сучасну історію США. У рамках своєї передвиборчої кампанії 2024 року він закликав до введення смертної кари для наркоторговців і навіть наводив Китай як приклад жорсткого підходу до боротьби з наркотиками.

Цей указ з’явився через кілька днів після рішення Гарланда скасувати протокол смертельних ін’єкцій, який передбачав використання пентобарбіталу. Це було пов’язано із занепокоєннями щодо можливих страждань під час страти. Новий протокол може бути відновлений Джеймсом МакГенрі ІІІ, якого Трамп призначив виконувачем обов’язків генерального прокурора, або його кандидаткою на цю посаду Пем Бонді після затвердження її кандидатури Сенатом.

Серед трьох федеральних ув’язнених, які очікують виконання смертного вироку:

Ділан Руф, винний у вбивстві дев’яти чорношкірих парафіян церкви у Південній Кароліні у 2015 році;

Джохар Царнаєв, організатор теракту на Бостонському марафоні 2013 року;

та Роберт Бауерс, що влаштував масове вбивство у синагозі "Дерево життя" в Піттсбурзі у 2018 році, яке стало найбільшим антисемітським нападом в історії США.

Дональд Трамп - новини

Трамп зробив свої перші заяви про війну в Україні. Він сказав, що хоче завершити війну в Україні якнайшвидше і заявив, що "війна між Україною і Росією взагалі не повинна була починатися".

За словами Трампа, диктатор Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні. Натомість президент України Володимир Зеленський хоче укласти мирний договір.

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