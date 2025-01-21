Документ поширюється на дітей, народжених після 30 днів з моменту вжиття заходів.

Дональд Трамп у перший день на посаді доручив урядовим агентствам США більше не видавати документи про громадянство дітям, народженим у Сполучених Штатах від батьків, які не мають законного статусу, пишуть The Washington Post та CNN.

Указ Трампа забороняє федеральним агентствам видавати певні документи, які зазвичай надаються громадянину США, йдеться в інформаційному бюлетені, який з'явився у розпорядженні CNN.

Документ поширюється на дітей, народжених після 30 днів з моменту вжиття заходів. Його застосовують у випадках, коли батьки перебувають у США незаконно, а також у ситуаціях, коли мати перебуває у США тимчасово, наприклад за візою, а батько не є громадянином Сполучених Штатів.

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Як зазначають ЗМІ, ця постанова спирається на фразу "підпадає під юрисдикцію США", що міститься в 14-й поправці. Водночас деякі прихильники жорсткої імміграційної політики стверджують, що діти іммігрантів без документів не підпадають під "юрисдикцію" США і не повинні вважатися громадянами відповідно до Конституції.

До цього у США діяла 14-та поправка Конституції, ратифікована 1868 року, що гарантує громадянство всім, хто народився на території Сполучених Штатів.

Дональд Трамп - новини

Трамп зробив свої перші заяви про війну в Україні. Він сказав, що хоче завершити війну в Україні якнайшвидше і заявив, що "війна між Україною і Росією взагалі не повинна була починатися".

За словами Трампа, диктатор Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні. Натомість президент України Володимир Зеленський хоче укласти мирний договір.

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