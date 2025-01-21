Трамп: Зеленський хоче підписати мирну угоду, чи хоче цього Путін - я не знаю

При цьому Трамп заявив, що диктатору необхідно завершити цю війну, адже він руйнує Росію, прирікаючи її на "великі проблеми".

Диктатор Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні. Натомість президент України Володимир Зеленський хоче укласти мирний договір.

Про це заявив новий президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті після інавгурації, передає Fox News.

"Він (Зеленський - УНІАН) каже мені, що хоче укласти угоду. Я маю на увазі, що він хоче домовитись. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, Путін хоче чи ні. Я не знаю. Він (Путін - УНІАН) повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду", – заявив Трамп.

Новий президент США зауважив, що в РФ через це "будуть великі проблеми", адже й росіяни в більшості "вважали, що війна закінчиться за тиждень".

"Я думаю, що йому було б дуже добре, якби він закінчив цю війну", – додав американський лідер, цитує NDTV World.

Трамп зазначив, що поговорить із Путіним, але не уточнив час. "Я чудово ладнаю з [Путіним]. Сподіваюся, що він хоче укласти угоду", – додав він.

Перші заяви Трампа про Україну

Як повідомляє УНІАН, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті зробив свої перші заяви про війну в Україні.

Він згадав про свої заяви як кандидата на президентських виборах про те, що він може завершити війну в Україні за 24 години. Водночас Трамп зазначив, що в нього ще є півдня, щоб досягти цієї мети.

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Знаєте, війна між Україною і Росією взагалі не повинна була починатися", - сказав він.

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