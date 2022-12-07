Режим Лукашенка хоче внести правки у кримінальний кодекс.

У Білорусі для чиновників і військовослужбовців хочуть запровадити смертну кару за "держзраду".

Палата представників з національної безпеки Республіки Білорусі подала на розгляд депутатам законопроект "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", яким пропонують "передбачити можливість застосування виняткового заходу у вигляді смертної кари за зраду державі, яка вчинена особою на державній посаді, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця".

У законопроекті також йдеться про грошові покарання та про арешт людей на термін від 10 до 20 діб.

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Нагадаємо, у травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до Кримінального кодексу, які передбачають смертну кару за замах на скоєння теракту.

Режим білоруського диктатора Лукашенка

В 1994 році Лукашенко прийшов до влади і відтоді не покидав крісло президента Білорусі.

Узурпатор не на жарт злякався після раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Лукашенко наказав змінити свого кухаря, охорону й обслугу.

Нагадаємо, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко прогнозував, що режим Лукашенка впаде до кінця 2022 року.