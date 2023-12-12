Ймовірно він міститиме озброєнь на 200 мільйонів доларів.

Сьогодні США можуть оголосити про виділення нового пакету військової допомоги для України. Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на власні джерела.

"США можуть оголосити про надання ще 200 мільйонів доларів військової допомоги для України вже сьогодні", – йдеться у повідомленні.

Стверджується, що таку інформацію журналістці "Голосу Америки" надав неназваний "посадовець США". Жодних інших подробиць видання не наводить.

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Американська допомога Україні

Як писав УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом в США. Там він провів низку важливих зустрічей, зокрема й у Конгресі. Він роз’яснив американським законодавцям, яка підтримка необхідна Україні і чому це питання не може бути відкладеним у довгу шухляду. Також він попередив, що блокування допомоги Україні надихає Путіна продовжувати агресію.

Минулого тижня США вже оголошували про черговий пакет озброєнь, які будуть надані Україні. Тоді державний секретар Ентоні Блінкен зізнався, що це один з останніх пакетів, які виділяються за рахунок фінансування, узгодженого в минулі періоди. Аби США могли продовжувати підтримку України в наступному році, потрібно ухвалити нову програму на 61 мільярд доларів, яку вже понад два місяці блокують трампісти.

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