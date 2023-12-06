За словами Блінкена, новий пакет включає засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети і протитанкові ракети.

Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакету озброєння і техніки для підтримки України, що захищає свою країну і свою свободу від агресії Росії. Про це йдеться в повідомленні Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Цей пакет, в якому використовуються обмежені ресурси, які залишаються доступними для допомоги Україні, передбачає надання зброї і техніки на суму до 175 мільйонів доларів США при раніше запланованому скороченні", - повідомив він.

Новий пакет містить:

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засоби протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети та протитанкові ракети;

боєприпаси для стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

запасні частини та допоміжне обладнання.

"Якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні. Допомога Україні в захисті від російської агресії сприяє інтересам нашої національної безпеки і сприяє глобальній стабільності по всьому світу, і нам потрібно, щоб Конгрес діяв негайно", - підкреслив Блінкен.

Згодом Пентагон оприлюднив деталі нового пакету від США. У ньому опинилися:

ракети ППО AIM-9M і AIM-7;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

понад 4 млн патронів до стрілецької зброї.

Допомога Україні від США

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна може програти війну. Міністр фінансів США Джанет Йеллен також відзначила, що США будуть відповідальні за поразку України, якщо не нададуть їй допомоги.

Президент США Джо Байден назвав "божевіллям" можливе припинення військової допомоги Україні. Він назвав перспективу припинення військової допомоги Україні "просто неправильною".

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