Тунелі були виявлені поблизу або безпосередньо під житловими будинками, школами, лікарнями, кладовищами та різними сільськогосподарськими об'єктами.

З початку наземної операції Ізраїлю в Газі було виявлено і знищено близько 400 тунельних шахт, повідомляється в заяві прес-служби ЦАХАЛу.

Документація і розвіддані, зібрані бійцями підрозділу "Яхалом" ЦАХАЛу, допомогли виявити шахти тунелів, і бійці знищили їх різними способами, повідомляється в заяві, пише The Jerusalem Post.

ХАМАС використовує цивільну інфраструктуру як базу для будівництва своїх тунелів. Підземна інфраструктура терористів була виявлена в самому центрі цивільних кварталів. Тунелі були виявлені поблизу або безпосередньо під житловими будинками, школами, лікарнями, кладовищами та різними сільськогосподарськими угіддями.

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Також були виявлені і знищені тунелі поблизу парку розваг в Газі. Поруч з університетом була виявлена підземна шахта і склад зброї, заповнений РПГ і гранатами, а також іншим озброєнням.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - останні новини

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС, яка включає звільнення 50 заручників і тимчасове припинення вогню.

Вашингтон вітає угоду про забезпечення звільнення заручників, захоплених терористичною групою ХАМАС під час її жорстокого нападу на Ізраїль 7 жовтня.

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