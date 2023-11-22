Джо Байден і Жозеп Боррель наполягають на звільненні всіх заручників у секторі Газа.

Вашингтон вітає угоду щодо забезпечення звільнення заручників, захоплених терористичною групою ХАМАС під час її жорстокого нападу на Ізраїль 7 жовтня. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляється на сайті Білого дому.

"Я надзвичайно радий, що деякі з цих сміливців, які витримали тижні полону та невимовних випробувань, возз’єднаються зі своїми сім’ями після того, як ця угода буде повністю реалізована. ... І я ціную зобов’язання, яке прем’єр-міністр Нетаньяху та його уряд взяли на себе, підтримавши подовжену паузу, щоб забезпечити повне виконання цієї угоди та забезпечити надання додаткової гуманітарної допомоги для полегшення страждань невинних палестинських сімей у Газі", - зазначив Байден.

Своєю чергою високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель у соцмережі Х (Twitter) написав, що ЄС вітає угоду про звільнення 50 заручників із Гази в обмін на тривалу паузу в конфлікті.

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"Після 7 тижнів страждань вони нарешті возз’єднаються зі своїми родинами. Ми закликаємо до негайного звільнення всіх заручників. Гуманітарну паузу необхідно використати для надання якомога більшої кількості терміново необхідної допомоги цивільним особам, які переживають нищівну війну в Газі", - вважає Боррель.

Угода про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС - останні новини

Напередодні ізраїльський уряд схвалив перемир'я з ХАМАС. Угода включає звільнення 50 заручників і тимчасове припинення вогню. Офіційний представник ізраїльського уряду заявляв, що в рамках угоди хочуть звільнити 50 живих ізраїльських громадян, в основному жінок і дітей. Їх відпускатимуть групами - по 12-13 осіб на день.

Натомість Ізраїль припинить вогонь як мінімум на чотири дні, а також звільнить з в'язниць палестинських жінок і неповнолітніх і дозволить їм повернутися в свої будинки, розташовані в основному на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що угода про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС стане важким рішенням.

"Сьогодні перед нами важке рішення, але це правильне рішення. Я хочу пояснити. Ми воюємо і будемо воювати до тих пір, поки не досягнемо всіх наших цілей, поки не знищимо ХАМАС і не повернемо всіх наших полонених і зниклих безвісти. Ми також гарантуємо, що в Газі не залишиться жодного утворення, яке буде загрожувати Ізраїлю", - сказав він.

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