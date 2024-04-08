Також військовий розповів, як їхня армія ставиться до загрози російської агресії.

Збройні сили Швеції на навчаннях відпрацьовують сценарій російського нападу, раніше це були вигадані країни.

Про це розповів підполковник армії Швеції Йоакім Паасіківі в інтерв'ю LIGA.net. За його словами, до повномасштабної війни в Україні військові відпрацьовували легенди на прикладах вигаданих країн, із назвою на кшталт "Боголенд".

"Зараз у збройних силах Швеції (якоюсь мірою і в інших європейських країнах теж) ми вже прямо говоримо про реальну Росію та її можливості, а не про вигадану націю. НАТО все ще використовує вигадані назви держав під час навчань, але географічно вони дуже схожі на Росію", - сказав він.

Говорячи про ситуацію на російсько-українському фронті, підполковник сказав, що не впевнений у тому, що війська РФ зможуть досягти значних успіхів найближчим часом, незважаючи на тиск.

"Україна успішно веде стратегічну й оперативну боротьбу в Криму та Росії. Це не допоможе виграти війну цього року. Але це важливо. Україні потрібен якийсь великий технологічний прорив. Думаю, таким проривом може стати радіоелектронна боротьба в поєднанні з безпілотниками та літаками. Якщо ви не зможете перейти від позиційних до маневрових бойових дій, тоді ми ризикуємо отримати тривалу війну, подібну до тієї, яка тривала між 2014 і 2022 роками", - зазначив він.

Паасіківі наголосив, що підтримка західних країн відіграє дуже важливу роль, тож партнери мають розуміти, що відмова від цієї допомоги лише шкодить їм самим.

Допомога Україні від Швеції: останні новини

Як відомо, після початку повномасштабної війни Стокгольм виділяв Києву гуманітарну та військову допомогу. Також країна навчала українських військовослужбовців.

Наприкінці 2023 року Головнокомандувач Збройними силами Швеції генерал Мікаель Бюден прибув в Україну і зустрівся з бійцями 45 окремої артилерійської бригади, які воюють на східному напрямку.

У лютому країна анонсувала великий пакет військової допомоги на суму близько 700 мільйонів доларів. До нього увійшли зенітні системи, гранатомети, снаряди тощо.

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