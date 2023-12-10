Головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Мікаель Бюден відвідав підрозділи 45 окремої артилерійської бригади, які воюють на Східному напрямку.
Як йдеться у повідомленні 45 ОАБр у соцмережі, в ході зустрічі генерал Бюден поспілкувався з українськими артилеристами та піхотинцями, які проходили навчання у Швеції та високо оцінив їхню роботу.
В ході візиту він цікавився, чи була корисною підготовка, яку українці отримали у Швеції. Українські військовослужбовці відповіли, що почали застосовувати навички із перших днів на полі бою.
Допомога Швеції Україні
6 грудня під час зустрічі Бюдена з міністром оборони Рустемом Умєровим говорилося про можливість надання ЗСУ винищувачів Gripen. Бюден сказав, що питання передачі цих літаків Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому рівні. При цьому, сьогодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що наразі йдуть консультації зі Швецією щодо передачі літаків-винищувачів Gripen Україні.
Крім того 4 листопада стало відомо, що українські військові почали застосовувати на фронті самохідну артилерійську установку Archer, яку передала Швеція. Про це оголосив міністр оборони країни Пол Йонсон.