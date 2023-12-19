Як зазначає видання, такий розвиток подій буде відчуватися в усьому світі, оскільки змусить партнерів і союзників США сумніватися в гарантіях безпеки з боку Вашингтона.

Тупикова ситуація навколо допомоги Україні з боку США і Європи змушує європейських чиновників міркувати про можливу перемогу Росії, і прораховувати наслідки такого варіанту подій.

Як пише Bloomberg, європейські країни-учасниці НАТО почали оцінювати ризики, які могла б становити для них Росія у разі перемоги у війні в Україні. У той же час, на думку джерел видання, такий розвиток подій буде відчуватися у всьому світі, оскільки змусить партнерів і союзників США сумніватися в гарантіях безпеки з боку Вашингтона.

"Наслідки такої стратегічної невдачі будуть набагато глибшими, ніж наслідки невдалого виведення військ США з Афганістану в 2021 році. І це не враховує перспективу того, що Дональд Трамп може перемогти на президентських виборах в наступному році і реалізувати свої публічні обіцянки вийти з великих альянсів, включаючи НАТО, і укласти угоду з Путіним з приводу України", - пише Bloomberg.

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На додаток до зростаючого суспільного скептицизму щодо вартості підтримки України, невтішні результати контрнаступу Києва цього літа піднімають питання про те, чи є публічно заявлена мета України повернути всю окуповану територію Путіним реальною, зазначає видання.

Європейські чиновники стверджують, що, якщо Україна не отримає зброю, Росія, швидше за все, буде прагнути до захоплення більшої території і руйнування більшої кількості інфраструктури. І без можливості захистити себе Україна може бути змушена прийняти умови, які продиктує Москва.

У той же час прихильники України як в ЄС, так і в США стверджують, що допомога, швидше за все, буде схвалена в тій чи іншій формі на початку наступного року. Але при цьому вони відзначають, що це навряд чи призведе до серйозного прориву на полі бою. Перспективи стають все більш туманними, і тупикова ситуація на місцях робить все більш очевидним той факт, що боротьба може тривати довгі роки.

"Колишня впевненість в тому, що вторгнення стане "стратегічною поразкою" для російського лідера, згасла, змінившись в деяких колах зростаючим відчуттям того, що ставка Путіна на те, що він зможе пережити США і їх союзників, може виявитися вірною", - пише Bloomberg.

Війна в Україні - прогнози західних ЗМІ

Раніше CNN з посиланням на західних чиновників писало, що Україна цілком може зазнати невдачі у війні з Росією, якщо США і ЄС не нададуть їй додаткову допомогу, і при найгіршому сценарії програти у війні наша країна може до літа.

Водночас Financial Times розглядає три сценарії вирішення військового конфлікту - мирну угоду, що передбачає територіальні поступки, заморожування конфлікту і зменшення інтенсивності бойових дій, і середній між ними сценарій, перемир'я, при якому сторони домовилися б лише про припинення бойових дій, не вирішуючи ніяких глибинних політичних питань.

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