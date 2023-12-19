Як зазначає видання, одним з варіантів могло б бути перемир’я, коли сторони домовилися б лише про припинення бойових дій, без вирішення політичних питан, за прикладом завершення Корейської війни.

Західна підтримка України зменшується, і наша країна вступає в новий рік без амуніції та грошей. Як пише Financial Times, до цього додаєтьсяще один важливий недолік – те, що Ураїна та її союзникии більше не мають переконливої теорії перемоги. І, якщо такий шлях знайдено не буде, західна підтримка України буде продовжувати коливатися, зазначає видання.

"Зараз є побоювання, що хоча 2023 рік був роком українського контрнаступу, 2024 рік стане роком, коли Росія повернеться в атаку. Найгірший сценарій полягає в тому, що в разі припинення західної допомоги Україна може мати серйозні проблеми до літа. Погодження нового пакету західної допомоги Україні все ще більш ймовірне. Цього має бути достатньо, щоб стримати сили Путіна, якщо вони підуть у наступ. Але навіть якщо в 2024 році цього року війна залишиться в глухому куті, час може бути на боці Росії", - пише FT.

Видання аналізує можливі шляхи закінчення війни та перспективи для України.

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Як зазначає видання, українці могли б укласти мирну угоду — навіть якщо б це передбачало територіальні поступки — якби були впевнені, що Росія її дотримуватиметься. Однак швидше за все будь-яке припинення бойових дій буде просто використано як можливість для Росії переозброїтися.

"Альтернативою офіційній угоді між Росією та Україною може стати фактичне заморожування конфлікту. За цього сценарію Україна перейде переважно до оборонної позиції та стримає подальше просування Росії. Бойові дії ніколи не припиняться повністю — але вони зменшаться", - пише FT.

Крім того, проміжною ситуацією між замороженим конфліктом і офіційним мирним договором могло б бути перемир’я, коли сторони домовилися б лише про припинення бойових дій, не вирішуючи жодних глибинних політичних питань. Як вказує FT, моделлю тут було б завершення Корейської війни та поділ півострова на Північну та Південну Корею.

"Південнокорейська модель також вказує на можливу нову теорію перемоги України. Після того, як бойові дії в Кореї припинилися, південнокорейці змогли зосередитися на відбудові своєї економіки — з величезним успіхом", - зазначає видання.

Як пише видання, навіть деякі з найпалкіших західних прихильників України зараз говорять про те, що Києву необхідно прийняти заморожений конфлікт і оголосити про перемогу. "Ми повинні перевернути наратив і сказати, що Путін зазнав поразки", — цитує FT одного з екс-чиновників США.

Західна допомога Україні

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення €50 млрд Україні від ЄС. Конгрес США також, ймовірно, відкладе питання про допомогу Україні до наступного року, оскільки не встигне прийняти законопроект до Різдва (25 грудня).

Водночас радник президента Олег Устенко заявив, що якщо фінансова допомога Україні буде припинена, Київ вдастся до плану "Б", що передбачає, зокрема, звернення до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів.

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