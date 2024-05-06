Його будуть використовувати в рамках місії Polaris Dawn, яку намітили на 2024-й.

SpaceX представила скафандр Extravehicular Activity (EVA) Suit, призначений для виходу у відкритий космос. Про це компанія Ілона Маска повідомила на своєму офіційному сайті.

Новинку сконструювали на основі технології існуючих скафандрів SpaceX, які використовують для польотів на космічному кораблі Crew Dragon.

Скафандр відрізняють удосконалена система життєзабезпечення, підвищена мобільність та покращений захист від космічних умов. Він отримав камеру та проекційний дисплей, який відображає інформацію про стан костюма під час виходу у відкритий космос.

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Вперше нову розробку використають під час місії Polaris Dawn, яка передбачає експедицію на пілотованому космічному кораблі Crew Dragon на навколоземну орбіту. У рамках неї заплановано перший в історії вихід у відкритий космос непрофесійного астронавта.

Відомо, що до складу екіпажу місії увійде мільярдер Джаред Айзекман – засновник і генеральний директор Shift4 Payments, який брав участь у космічній місії Inspiration4.

Компанія SpaceX – найголовніше

Зараз компанія Маска активно реалізує свій найбільш амбітний проект – повністю багаторазову двоступінчасту надважку систему Starship. Передбачається, що її будуть використовувати, зокрема, для польотів на Марс та Луну.

У березні SpaceX зробила третю спробу запуску Starship в космос. Випробування виявились лише частково успішними: корабель вдало стартував, однак при посадці його було втрачено.

Попередній запуск Starship провели у листопаді минулого року: він також виявився лише частково вдалим.

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