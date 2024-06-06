Для перспективної надважкої системи це вже четвертий випробувальний старт.

У четвер, 6 червня, компанія SpaceX здійснила новий випробувальний запуск найбільшої та найбільш потужної ракети-носія в історії – космічної системи Starship. Цього разу компанії Ілона Маска вдалося приводнити прискорювач, що можна вважати великим успіхом для програми. Трансляція велася в Твітері компанії SpaceX.

Як можна бачити, перед посадкою прискорювач сповільнився і на якийсь час зависнув над поверхнею води: можна припустити, що він не зазнав значних ушкоджень.

Сам Starship запустили зі "‎Зоряної бази"‎ SpaceX у Південному Техасі. Головним завданням випробування стала демонстрація можливості повернення та повторного використання прискорювача ракети-носія.

Попередній запуск Starship провели у березні: він виявився часткового вдалим. До цього система виконала два запуски у 2023-му.

Starship – що він собою являє

Starship є повністю багаторазовою двоступінчастою надважкою системою, яка складається з прискорювача Super Heavy і корабля Starship.

Система призначена для економної доставки вантажів та людей на низьку навколоземну, сонячно-синхронну та геоперехідну орбіти, а також для міжпланетних польотів на Місяць та Марс.

В майбутньому система повинна замінити носії і космічні кораблі від SpaceX, які були розроблені раніше, зокрема, ракету Falcon 9.

Космічні події – що важливого відбувається

Нагадаємо, учора відбувся перший пілотований запуск нового космічного корабля CST-100 Starliner: апарат відправився на МКС разом із двома астронавтами.

За своїми розмірами Starliner трохи більший за корабель Сrew Dragon від SpaceX, який раніше вже ввели до експлуатації.

В теорії Starliner може підняти семеро астронавтів, втім зараз у космічного відомства США такої потреби немає.

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