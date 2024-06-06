У четвер, 6 червня, компанія SpaceX здійснила новий випробувальний запуск найбільшої та найбільш потужної ракети-носія в історії – космічної системи Starship. Цього разу компанії Ілона Маска вдалося приводнити прискорювач, що можна вважати великим успіхом для програми. Трансляція велася в Твітері компанії SpaceX.
Як можна бачити, перед посадкою прискорювач сповільнився і на якийсь час зависнув над поверхнею води: можна припустити, що він не зазнав значних ушкоджень.
Сам Starship запустили зі "Зоряної бази" SpaceX у Південному Техасі. Головним завданням випробування стала демонстрація можливості повернення та повторного використання прискорювача ракети-носія.
Попередній запуск Starship провели у березні: він виявився часткового вдалим. До цього система виконала два запуски у 2023-му.
Starship – що він собою являє
Starship є повністю багаторазовою двоступінчастою надважкою системою, яка складається з прискорювача Super Heavy і корабля Starship.
Система призначена для економної доставки вантажів та людей на низьку навколоземну, сонячно-синхронну та геоперехідну орбіти, а також для міжпланетних польотів на Місяць та Марс.
В майбутньому система повинна замінити носії і космічні кораблі від SpaceX, які були розроблені раніше, зокрема, ракету Falcon 9.
Космічні події – що важливого відбувається
Нагадаємо, учора відбувся перший пілотований запуск нового космічного корабля CST-100 Starliner: апарат відправився на МКС разом із двома астронавтами.
За своїми розмірами Starliner трохи більший за корабель Сrew Dragon від SpaceX, який раніше вже ввели до експлуатації.
В теорії Starliner може підняти семеро астронавтів, втім зараз у космічного відомства США такої потреби немає.