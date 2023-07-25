Ряд представників спецслужб були в жаху від заколоту "вагнерівців" і реакції Кремля.

Російські спецслужби як мінімум за 2-3 дні попередили президента РФ Володимира Путіна, що Євген Пригожин може готувати повстання, використовуючи свою ПВК.

Як пише The Washington Post, про це розповіло джерело в європейській розвідці. В результаті була посилена охорона стратегічних об'єктів, в тому числі Кремля, де збільшили чисельність охорони і видали їй більше зброї. В іншому ніяких дій не робилося. Співрозмовник видання вважає, що у Путіна було достатньо часу, щоб запобігти заколоту і заарештувати організаторів. Але коли повстання почалося, то "на всіх рівнях настав параліч, абсолютна тривога і розгубленість".

"Довгий час вони не знали, як реагувати", – каже джерело.

Відео дня

Коли почався заколот ПВК "Вагнер", відсутність наказів з Кремля змусила чиновників самостійно приймати рішення, вважає джерело в європейській розвідці. Військові та керівники служб безпеки на місцях прийняли рішення не зупиняти колону. Багато з них не вірили, що заколот міг відбутися без узгодження з Кремлем, незважаючи на екстрене телезвернення Путіна. Заколот показав посилюється розкол в російському силовому і військовому істеблішменті з приводу України. Багато хто у вищих ешелонах у Збройних силах і спецслужбах підтримували прагнення Пригожина змістити вище керівництво країни, говорить джерело.

Ряд представників спецслужб все ж були в жаху від заколоту "вагнерівців" і реакції Кремля. На думку одного російського дипломата, в країні була плутанина. Можна сперечатися про її глибину, але згоди дійсно не було. Представники російської еліти заявили, що розбіжності з приводу війни в Україні триватимуть, незважаючи на спроби Кремля показати контроль Путіна над ситуацією і кампанію з чищення військових критиків і прихильників Пригожина.

ПВК "Вагнер" - останні новини

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин повів своїх найманців проти російського військового керівництва у ніч на 24 червня 2023 року.

Найманці ПВК "Вагнера" після короткого бунту їх ватажка Євген Пригожина і пішли за ним відходом з лінії фронту в Україні і "переїздом" до Білорусі продовжують отримувати зарплати. Однак суми зменшилися на 40%, і на виплати можуть розраховувати не всі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що на території країни-агресора немає поки сили, яка здатна організувати військовий переворот з метою захопити центральну владу.