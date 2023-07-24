Як сказав Ханно Певкур, є теорія, що бунт організувала Федеральна служба безпеки, щоб з'ясувати, хто є зрадником.

На території країни-агресора немає поки що сили, яка здатна організувати військовий переворот з метою захопити центральну владу.

Як заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур для РБК-Україна, спроба Євгена Пригожина повалити режим Путіна не вплинула на лінію фронту в Україні.

"Цей бунт показав, що навіть коли Пригожин думав, що деякі підрозділи регулярної армії приєднаються до нього, цього не сталося. І це чіткий знак, що в Росії сьогодні немає сили, яка змогла б зробити новий крок, подібний до Пригожина. Це означає, що хоча позиція Кремля була ослаблена, вона не слабка, і Кремлю не треба боятися, що хтось усередині забере у них владу", - сказав Певкур.

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Як додав міністр, є теорія, що бунт організувала Федеральна служба безпеки, щоб з'ясувати, хто є зрадником.

Заколот Пригожина в Росії - головне

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин повів своїх найманців проти російського військового керівництва у ніч на 24 червня 2023 року. 23 червня "кухар Путіна" заявив про нібито обстріл з боку Міноборони РФ по таборах його бойовиків.

Спершу "вагнерівці" взяли Ростов, а потім Воронеж. У ході заколоту бойовики Пригожина збили 6 гвинтокрилів регулярної армії РФ.

Конфлікт вдалося владнати ввечері 24 червня, коли білоруський диктатор Лукашенко переконав Пригожина зупинити заколот.

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