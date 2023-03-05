Йдеться про країни Балтії, Польщу, Румунію та Словаччину.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країни ЄС роблять перші кроки для створення спеціального трибуналу, який має притягнути керівництво РФ до відповідальності за злочини, вчинені під час війни в Україні.

У Twitter він написав, що країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії Росії.

"Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу. Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки", – йдеться у твіті.

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Спецтрибунал для Росії

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Європарламент схвалив резолюцію щодо створення трибуналу для російського керівництва. Вже 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала цей документ. Пропонується, щоб місцем проведення заходу стала Гаага.

26 січня МЗС України організувало у Празі установче засідання коаліції зі створення спецтрибуналу. У ньому взяли участь представники 21 держави.

Нещодавно Україну відвідав прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан для розслідування російських ракетних атак на енергетичну та іншу інфраструктуру.

3 березня під час поїздки на Львівщину президент Володимир Зеленсикй зустрівся з генеральними прокурорами США, Іспанії, Великої Британії, Естонії, Латвії та Литви. Вони обговорили створення трибуналу.

4 березня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала ініціативу про притягнення президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за злочини проти України.

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