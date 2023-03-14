Стало відомо про приєднання до Коаліції ще двох країни.

До Коаліції зі створення спецтрибуналу для Росії приєдналося вже 32 держави.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, ще дві країни приєдналися до Коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

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"Наразі 32 держави зараз працюють разом для притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ. Путін та його поплічники постануть перед судом", - наголосив Кулеба.

Спецтрибунал для РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для Володимира Путіна, за злочини та агресію проти українців.

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага.

9 лютого президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-членів Європейського Союзу підтримати трибунал проти Російської Федерації і компенсаційний механізм за завдані нею збитки.

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