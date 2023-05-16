Делегація глав африканських держав планує відвідати столиці України та Росії, повідомив лідер Південно-Африканської Республіки.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса стверджує, що держави Африки запропонували нову ініціативу, щоб завершити війну РФ проти України.

Делегація глав африканських країн планує відвідати Київ і Москву, щоб якомога швидше представити план, заявив Рамафоса у вівторок, 16 травня, під час брифінгу в Кейптауні з прем'єром Сінгапуру Лі Сянь Луном, пише bloomberg.com.

За його даними, в посередницьких зусиллях візьмуть участь Південна Африка, Єгипет, Республіка Конго, Уганда, Сенегал та Замбія.

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Примітно, що раніше посол США Рубен Брігеті звинуватив ПАР у постачанні зброї армії РФ. Варто зазначити, що ПАР утрималася від голосування за резолюцію ООН із закликом до російських окупантів вивести війська з України. Через це на Заході почали вважати ПАР одним з найближчих союзників Росії в Африці.

Війна РФ проти України - що потрібно знати про шляхи завершення повномасштабного конфлікту

24 лютого поточного року стало відомо, що свій "мирний план" щодо України представив Китай. Документ, зокрема, припускав припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів.

Українська влада вважає, що для повного припинення агресії РФ наша країна має перемогти ворога і повернути всі свої території, які були окуповані.

Президент Володимир Зеленський говорив, що російській владі вигідне заморожування конфлікту в Україні. Київ не раз підкреслював, що якщо Росії дати "перепочити", то вона через деякий час знову піде в атаку.

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