Оцінюється, що американських підрядників в Україні буде від кількох десятків до кількох сотень.

У свої останні місяці адміністрація президента Джо Байдена вирішила дозволити американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування та ремонту зброї, наданої Пентагоном, повідомили Reuters офіційні особи США.

Зазначається, що це є суттєвою зміною політики, спрямованою на допомогу Києву в боротьбі з Росією.

Офіційний представник США, який говорив на умовах анонімності, сказав, що підрядники будуть нечисленні й перебуватимуть далеко від лінії фронту і не братимуть участі в бойових діях.

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Вони допоможуть гарантувати, що надане США обладнання "можна буде швидко відремонтувати в разі пошкодження і забезпечити його обслуговування в міру необхідності", сказав офіційний представник.

Обмеження в минулому іноді сповільнювали ремонт і ставали дедалі складнішими, оскільки США постачали Києву складніші системи, як-от винищувачі F-16 і системи ППО Patriot, кажуть чиновники.

CNN додає, що до систем озброєння, які обслуговуватимуть підрядники зі США, належать винищувачі F-16 і системи протиповітряної оборони Patriot.

Багато обладнання Україною не використовується, оскільки воно пошкоджене, сказав другий американський чиновник. Журналісти зазначають:

"Цей крок є останнім пом'якшенням обмежень адміністрацією Байдена, яка прагнула допомогти Україні захистити себе від вторгнення Москви 2,5-річної давнини, не вступаючи безпосередньо в конфлікт із ядерною Росією".

Третій американський чиновник сказав, що це рішення підштовхне Пентагон до дій Державного департаменту США та Агентства США з міжнародного розвитку, у яких уже є американські підрядники в Україні.

Чиновник додав, що жодні американські війська не знадобляться для захисту підрядників на Україні, і що такі питання, як безпека і зниження ризиків, будуть відповідальністю тих компаній, які укладають контракти з Пентагоном.

Деякі американські оборонні підрядники вже вирушали на Україну в невеликій кількості в минулому, обслуговуючи зброю, яку не постачав Пентагон, сказав чиновник.

З огляду на те, що вже є "широкий спектр американських компаній", у яких є персонал в Україні, що виконує контракти для українського уряду, істотного збільшення кількості працівників американських компаній, що працюють на місцях, не буде, сказав перший чиновник.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Війська Москви займають близько п'ятої частини України, і це посилює тиск на Київ, який стикається з проблемами розгортання досить сильної бойової сили, щоб протистояти постійному натиску Росії, який нещодавно посилився за рахунок додавання північнокорейських військ.

Україна закликала Захід зняти обмеження на використання ракет для атаки в глибині Росії, що, за словами Києва, необхідно для запобігання дальніх російських атак.

Але адміністрація Байдена не оголосила про будь-які зміни в цій політиці, яка, за словами чиновників, може бути недостатньою для зміни ходу війни, і яка, за словами Москви, призведе до ескалації конфлікту.

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