Однією з головних перешкод для швидкої реалізації цієї допомоги є те, що США можуть надсилати лише те обладнання, яке вже є в запасах американської армії.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує терміново надати Україні 6 мільярдів доларів, що залишилися з коштів, виділених на безпекову допомогу. Зробити це хочуть до дня інавгурації Дональда Трампа.

Про це пише видання Politico. Зазначається, що в команді Байдена готуються до того, що "потік зброї припиниться" після вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа. Зараз план адміністрації Байдена є єдиною можливістю для Білого дому продовжувати надсилати обладнання в Україну для боротьби з агресією РФ, пише видання.

"Але проблеми величезні. Зазвичай потрібні місяці, щоб боєприпаси і обладнання потрапили в Україну після оголошення пакету допомоги, тому все, що буде розгорнуто в найближчі тижні, швидше за все, не прибуде в повному обсязі до [початку роботи] адміністрації Трампа, а наступний лідер може зупинити поставки ще до того, як вони опиняться на місці", – акцентують автори матеріалу.

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Однією з головних перешкод для швидкої реалізації цієї допомоги є те, що США можуть надсилати лише те обладнання, яке вже є в запасах американської армії. Хоча виділені гроші відшкодовують Пентагону витрати на це обладнання, усе залежить від того, наскільки швидко можуть бути вироблені нові артилерійські снаряди і зброя або укладені контракти на їхню заміну.

"Ми щомісяця відправляємо все, що може виробляти промисловість, але проблема в тому, що ви можете відправляти ці речі лише в міру їх виробництва. Адміністрація могла б зануритися в запаси і відправити обладнання швидше, але неясно, чи захоче Пентагон це робити, оскільки це вплине на його власну готовність", – пояснив колишній співробітник бюджетного відділу Пентагону Марк Кансіан.

Речник Пентагону Чарлі Дітц наголошував, що американське оборонне відомство залишатиметься "на шляху продовження надання санкціонованої допомоги для підтримки України".

Politico також зауважило, що згадана сума в 6 мільярдів доларів – це залишок від схваленого в квітні фінансування для України у розмірі 61 мільярд доларів. Ці кошти розділені на два потоки: 4,3 мільярда доларів на поповнення наявних запасів армії США і 2,1 мільярда доларів на укладання контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання зброї.

Перемога Трампа на виборах і допомога Україні

Голова Комітету з питань політики та безпеки ЄС Дельфін Пронк заявила, що Європейський Союз не збирається припиняти підтримувати Україну, незалежно від результатів виборів у США. Зазначалося, що однією зі складових майбутньої підтримки для України будуть надприбутки із заморожених російських активів.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що перемога Трампа на виборах виключає продовження військової допомоги для України.

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