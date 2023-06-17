За останні місяці як Путін, так і Лукашенко зробили ряд суперечливих заяв про переміщення ТЯЗ в Білорусь.

Станом на 23: 20 16.06.23 спостерігачі не мають ніякої підтверджуючої інформації про початку реального переміщення ТЯЗ В Білорусь.

Як пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", за останні місяці як Путін, так і Лукашенко зробили ряд суперечливих заяв про переміщення ТЯЗ в Білорусь. Висловлювання Путіна і Лукашенка про розміщення ТЯЗ самі собі суперечать і можуть говорити про відсутність у Лукашенка всієї інформації і контролю над процесом розміщення ТЯЗ в Білорусі і узгоджену між Путіним і Лукашенком кампанію з дезінформації, з метою, наприклад, створення політичного тиску напередодні саміту НАТО у Вільнюсі і йде українського контрнаступу.

"Також хочемо підкреслити, що в заяві Путін не уточнив тип, за його словами, переміщених до Білорусі боєприпасів. Раніше ж анонсувалася передача боєприпасів для застосування штурмовиками Су-25 і ОТРК "Іскандер". Ймовірним же способом доставки називався залізничний транспорт. Повторимо, на поточний момент нашою моніторинговою групою не зафіксовано переміщення/прибуття ТЯЗ з РФ до Білорусі", - сказано в повідомленні.

Слова Путіна про передачу ядерної зброї Білорусі

16 червня, виступаючи на ПМЕФ, Путін заявив, що Росія перемістила в Білорусь частину ядерних боєприпасів: "перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але тільки перші. Це перша частина. Але до кінця літа, до кінця року ми цю роботу виконаємо цілком і повністю".

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як випрошував у російського президента ядерну зброю, зокрема, один ОТРК "Іскандер" (потенційний носій), про який Путін оголосив 25 березня.

13 червня в Сполучених Штатах говорили, що ще не бачать ознак розміщення ядерної зброї в Білорусі.