Лідер Білорусі заявив, що готовий застосувати боєголовки, якщо Білорусі "не дай бог доведеться воювати".

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як випросив у російського президента ядерну зброю, зокрема, один ОТРК "Іскандер" (потенційний носій), про який Путін оголосив 25 березня.

В рамках свого виступу перед журналістами диктатор вказав, що спочатку просив Путіна дати зброю, але потім почав вимагати "своє", проте в дружньому тоні.

"Спочатку я просив Путіна, потім я переконливо по-дружньому вимагав. Просив - вимагав: "Поверни мені цю поки зброю". Мені її достатньо", - вказав він.

Також Лукашенко заявив, що готовий застосувати ядерні боєголовки, якщо Білорусь "воюватиме". Він підкреслив, що стратегічно "ядерка" більш вигідний варіант, ніж російський ракетний комплекс "Тополь-М". Однак цю зброю диктатор також готовий застосувати у разі потреби.

"Слухайте, ну якщо воювати, не дай бог застосовувати цю зброю, ну навіщо мені стратегічні ті ж "Тополі"? Хоча, ми зараз готуємо майданчики і під це озброєння. Вони всі живі-здорові, крім одного. Тому, якщо потрібно, ми в будь-який момент. Де стоїть "Тополь", кнопку натиснув, ракета полетіла", - вказав він.

Лукашенко розповів, за яких умов натисне на "червону кнопку"

Нагадаємо, що 25 березня президент РФ Володимир Путін підтвердив, що передав своєму політичному "другу" Лукашенку один оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", який вважається потенційним носієм ядерних ракет.

Також російський диктатор оголосив, що домовився з Лукашенком побудувати на території Білорусі сховище для тактичних ядерних боєголовок.

Сьогодні під час спілкування з місцевими журналістами Лукашенко зазначив, що без коливань використовує ядерну зброю, якщо "нога якоїсь сволоти" спробує ступити на землі Білорусі.

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