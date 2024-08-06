Ісламісти обіцяють помститися за смерть одного зі своїх командирів, якого ізраїльтяни вбили теж в якості помсти за смерть ізраїльських дітей.

Ліванське збройне угруповання "Хезболла" здійснило серію безпілотних і ракетних атак на північ Ізраїлю у вівторок, але попередило, що її довгоочікувана відплата за вбивство Ізраїлем одного в високопосадовців угруповання ще попереду. Про це пише Reuters.

Хезболла заявила, що запустила рій ударних безпілотників проти двох військових об'єктів поблизу Акри на півночі Ізраїлю, а також атакувала ізраїльську військову машину в іншому місці.

Ізраїльські військові заявили, що було ідентифіковано кілька ворожих безпілотників, які перетинали кордон з боку Лівану, і один був перехоплений. Зазначається, що кілька мирних жителів були поранені на південь від прибережного міста Нагарія.

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У заяві ізраїльських військових повідомляється, що навколо Акри завили сирени, але це виявилося помилковою тривогою. Військово-повітряні сили країни завдали ударів по двох об'єктах Хезболли на півдні Лівану.

Джерело "Хезболли" повідомило Reuters, що головної "відповіді на вбивство командира Фуада Шукра ще не надійшло".

Загострення між Ізраїлем таа Хезболлою

Як писав УНІАН, "Хезболла" та ізраїльські військові ведуть взаємні обстріли через кордон протягом останніх 10 місяців, відколи Ізраїль почав свою операцію в секторі Газа. Тривалий час удари "око за око" здебільшого обмежувалися прикордонними районами Ізраїлю та Ливану.

Наприкінці липня внаслідок чергового обстрілу з боку Хезболли загинули 12 ізраїльських дітей – ракета влучила в стадіон. За кілька днів після цього Ізраїль завдав удару по опорному пункту Хезболли у Беруті, столиці Лівану. Внаслідок цієї атаки був убитий старший військовий командир Хезболли Фуад Шукра.

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