Кремль не хоче широкомасштабної війни на Близькому Сході, кажуть джерела в Ірані.

Президент Росії Володимир Путін попросив верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї стримано відповісти Ізраїлю на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські джерела.

Співрозмовники видання кажуть, що Путін спеціально відправив до Тегерана свого давнього соратника, екс-міністра оборони РФ Сергія Шойгу, аби той передав це послання. Два іранських джерела, які були присутні на зустрічі Шойгу з високопосадовцями Ірану, кажуть, що Москва порадила Тегерану уникати нападів на ізраїльських цивільних осіб.

Джерела стверджують, що візит Шойгу був лише одним із кількох способів, які Москва використала, щоб донести до Ірану необхідність стриманості, щоб запобігти війні на Близькому Сході.

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Своєю чергою Тегеран тиснув на Москву щодо доставки винищувачів Су-35 російського виробництва, повідомили джерела, причетні до зустрічі в Тегерані.

Що відомо про візит Шойгу в Тегеран

Як писав УНІАН, на тлі масштабної ескалації на Близькому Сході колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Ірану. Формальна мета поїздки, заявлена пропагандою — зміцнення двосторонніх відносин у галузі економіки та безпеки.

За даними ізраїльських ЗМІ, Росія вже передала своїм іранським союзникам ракетні комплекси "Іскандер" і системи радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН". Перекидання зброї відбулось за допомогою військово-транспортного літака Іл-76, який здійснював багаторазові рейси з Росії до Ірану.

За даними The New York Times, Іран, готуючись до широкомасштабного нападу на Ізраїль, попросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони та радари.

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