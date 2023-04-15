За його словами, висновки, зроблені під час аналізу документів Міноборони США, не мають під собою жодного підґрунтя.

Пентагон не мав доступу до планів щодо контрнаступу Збройних сил України. Аналізи злитих документів щодо нібито військових планів України не мають підґрунтя.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, українське командування має кілька варіантів розвитку подій.

"Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що командування ЗСУ працює не тільки над плануванням контрнаступу, але й над стратегією звільнення усієї території України до кордонів 1991 року.

"До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може", – додав Данілов.

Витік документів про контрнаступ ЗСУ

Нещодавно у мережу "злили" секретні документи Пентагону про перспективи українського контрнаступу. Стало відомо про скептичні очікування керівництва США щодо українського контрнаступу. Основною перешкодою Пентагон вважає дефіцит боєприпасів і техніки, а також проблеми з концентрацією військ.

Водночас ватажок "групи Вагнера" Євген Пригожин навпаки вважає, що український контрнаступ буде вельми успішним. Олігарх вже готується звернути на свою користь майбутню поразку Росії.

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