Противники військової допомоги Україні під гаслами про мир хочуть об'єднатися в міжнародний "клуб".

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва має намір запропонувати Китаю створити "клуб миру" для припинення війни в Україні. На цьому тижні він летить до Пекіна на зустріч з Сі Цзіньпіном, пише Financial Times.

Видання зазначає, що новий бразильський лідер прагне відновити дипломатичний вплив Бразилії після свого попередника Жаіра Болсонару, який привів країну до певної ізоляції. Однак да Сілва не бажає приєднуватися до західних країн, які допомагають Україні зброєю для оборони від російської агресії.

"Ми дуже зацікавлені в проведенні будь-якої зустрічі, яка привела б до мирного процесу. Президент стільки разів говорив, що багато чує про війну, але дуже мало слів про мир. Його цікавлять мирні переговори", - заявив виданню міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра.

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Раніше цього року да Сілва вже заявив, що буде просувати ідею створити групу країн-посередників для врегулювання війни. При цьому він зазначив, що для Китаю теж настав час "забруднити руки" процесом врегулювання конфлікту.

"Моя пропозиція полягає в тому, щоб ми створили групу країн, які спробують сісти за стіл переговорів з Україною і Росією, щоб спробувати знайти мир", — говорить бразильський президент.

Видання зазначає, що в минулому да Сілва вже мав невдалий досвід миротворчості. Під час свого минулого президентства в 2010 році він прилетів до Ірану і разом з прем'єр-міністром Туреччини домігся угоди щодо ядерної програми країни. Але потім ця угода, яку критикували США та інші західні уряди, врешті-решт була розірвана Тегераном.

Війна в Україні - позиція Бразилії

Як і більшість країн Південної Америки, Бразилія від самого початку зайняла нейтральну позицію щодо війни в Україні. При цьому країна вирішила використовувати цей конфлікт на свою користь, наприклад, купувати російські нафтопродукти, що сильно подешевшали.

Водночас, коли справа дійшла до продажу зброї на допомогу Україні, Бразилія категорично відмовилася це робити, хоча їй пропонували компенсувати передані боєприпаси.

Однак після появи міжнародного ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна бразильська влада прозоро натякнула, що готова виконати свої зобов'язання. Якщо Путін ступить на бразильську землю, його очікують "наслідки".

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