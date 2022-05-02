Президент Володимир Зеленський зазначив, що переговори з Ненсі Пелосі були предметними й багатоаспектними.

США надаватимуть Україні широку економічну, військову та гуманітарну підтримку до самої перемоги. Вашингтон підтримуватиме Київ, доки Росія не буде переможена.

Про це заявила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, пише The New York Times.

"Америка буде підтримувати Україну, поки перемога не буде здобута", - сказала Пелосі в неділю після візиту до нашої країни.

Пелосі зазначила, що була зворушена зустріччю з президентом України воєнного часу, назвавши Зеленського "блискучим". Вона описала їхню тригодинну зустріч як "чудовий майстер-клас із лідерства".

Вона розповіла, що розпочала зустріч із Зеленським з цитування американського революціонера Томаса Пейна. "Час знайшов нас, — писав він у 1776 році. — Ми віримо, що настав час України, — сказала Пелосі. Ця боротьба, додала вона, допоможе зберегти демократію в усьому світі.

"Війна Путіна - це зло": що заявили інших члени Конгресу

Представники Конгресу США, які були у складі американської делегації під час візиту до Києва, також висловили свою підтримку Україні.

Так, представник Нью-Йорка, голова комітету із закордонних справ Грегорі Мікс заявив, що Сполучені Штати працюватимуть із союзниками над удосконаленням і розширенням санкцій, щоб посилити тиск на Москву.

"Нічого не зменшиться, усе буде збільшуватися", - сказав Мікс.

Представник з Каліфорнії, голова Комітету з розвідки Адам Шифф сказав, що він "у захваті від того, чого змогли досягти українці", відбиваючи спроби Росії захопити Київ і позбавляючи краще оснащені сили Москви легкої перемоги.

Представник штату Массачусетс Джим Макговерн заявив, що Росія веде війну не лише проти народу України, а й проти найбільш уразливих верств населення світу. Україну вважають житницею Європи, а війна "загострює голод у всьому світі".

"Я не думаю, що Путіна хвилює, морить він голодом Україну чи весь світ. Війна Путіна - це зло", - сказав Макговерн.

Коментар Зеленського про зустріч з Пелосі

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що переговори з Пелосі були предметними й багатоаспектними. "Зокрема, про оборонне постачання, макрофінансову допомогу, санкційну політику, політичну взаємодію зі Сполученими Штатами Америки", - зазначив Зеленський.

Президент подякував Пелосі за відродження історичної програми ленд-лізу, а також за підготовку великого пакету допомоги Україні на $33 мільярди. "Обговорили конкретні напрямки – як може працювати ленд-ліз, щоб якнайбільше посилити нашу державу й допомогти в боротьбі за свободу", - розповів глава держави.

Також Зеленський і Пелосі обговорили посилення санкцій проти Росії, які могли б "найбільш ефективно спонукати її до припинення війни" та обмеження будь-яких можливостей РФ обходити санкції.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 1 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Це перший візит офіційної делегації США в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

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