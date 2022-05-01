Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
Як повідомляється у Telegram президента, зустріч відбулася в Києві.
Зеленський зустрів Пелосі та американську делегацію перед будівлею Офісу президента на Банковій. Згодом вони зайшли до будівлі для проведення перемовин.
Додамо, що це перший візит офіційної делегації США в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.
Президент наголосив, що США є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ.
Він подякував Сполученим Штатам за допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України.
"Я вдячний вам за цей сигнал потужної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, народу, Конгресу – двопалатної та двопартійної підтримки. Цей сигнал високо ціную я як Президент, наша команда й народ України. Це свідчить про те, що США сьогодні є лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації", – сказав Зеленський.
Своєю чергою Пелосі передала президенту вітання від Конгресу та народу США, а також подякувала Україні за боротьбу та наголосила, що США "будуть поруч", доки ця боротьба не завершиться.
Як зазначається на сайті глави держави, за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України Зеленський нагородив спікера Палати представників Конгресу США орденом княгині Ольги.
Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої обговорили допомогу Україні допомоги в розмірі 33 мільярдів доларів.