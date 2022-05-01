Ненсі Пелосі подякувала Україні за боротьбу та наголосила, що США "будуть поруч", доки ця боротьба не завершиться.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Як повідомляється у Telegram президента, зустріч відбулася в Києві.

Зеленський зустрів Пелосі та американську делегацію перед будівлею Офісу президента на Банковій. Згодом вони зайшли до будівлі для проведення перемовин.

Додамо, що це перший візит офіційної делегації США в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Президент наголосив, що США є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ.

Він подякував Сполученим Штатам за допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України.

"Я вдячний вам за цей сигнал потужної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, народу, Конгресу – двопалатної та двопартійної підтримки. Цей сигнал високо ціную я як Президент, наша команда й народ України. Це свідчить про те, що США сьогодні є лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації", – сказав Зеленський.

Своєю чергою Пелосі передала президенту вітання від Конгресу та народу США, а також подякувала Україні за боротьбу та наголосила, що США "будуть поруч", доки ця боротьба не завершиться.

Як зазначається на сайті глави держави, за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України Зеленський нагородив спікера Палати представників Конгресу США орденом княгині Ольги.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої обговорили допомогу Україні допомоги в розмірі 33 мільярдів доларів.

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