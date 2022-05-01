Формування переліку потреб ЗСУ, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї знаходяться під постійним суворим контролем.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі "звірили годинники" стосовно постачання озброєння Україні.

Про це йдеться у повідомленні Залужного у соціальній мережі Facebook.

"Сьогоднішня телефонна розмова з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі дала можливість у черговий раз звірити годинники щодо постачання озброєння, боєприпасів та техніки до України. Формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї знаходяться під постійним суворим контролем", - наголосив Залужний.

Він зазначив, що щиро вдячний американським партнерам за допомогу, завдяки якій українські військові продовжують захищати Україну та весь цивілізований світ, свободу і демократію.

"Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо", - додав Залужний.

"Я також поінформував генерала Міллі про важку ситуацію на сході нашої держави, зокрема на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля та найбільш боєздатні угруповання. Попри всю складність ситуації, ми забезпечуємо оборону, утримуємо зайняті рубежі та позиції", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні оборонну допомогу ще на 800 млн доларів. У цьому пакеті передбачалося передати Україні 11 гелікоптерів Mi-17, 300 дронів-камікадзе Switchblade, 18 гаубиць і захисне спорядження від хімічних атак, 200 бронетранспортерів M113, 10 контрбатарейних радарів, 500 протитанкових ракет Javelin і 30 тис. наборів бронежилетів і шоломів.

21 квітня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його розмір становитиме 800 млн доларів.

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