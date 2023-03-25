Джо Байден сказав, що Україні надаватиметься допомога для самозахисту від російської агресії.

Сполучені Штати Америки і Канада продовжать тиск на підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів президента Російської Федерації Володимира Путіна через санкції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент США Джо Байден заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві.

Президент США наголосив, що оскільки вже триває другий рік російського жорстокого вторгнення в Україну, єдність США і Канади буде незламною.

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"Ми збираємося зберігати тиск на Путіна за допомогою наших історичних санкцій і тарифів. Ми продовжимо забезпечувати Україну військовою підготовкою і обладнанням, гуманітарною допомогою, якої вона потребує", - сказав Байден.

Він додав, що Україні надаватиметься допомога для самозахисту від російської агресії.

Зі свого боку Трюдо зазначив, що сьогодні Канада і США підтверджують "непохитну підтримку українському народу в його захисті від жорстокого варварського вторгнення Путіна".

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