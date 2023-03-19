Йдеться переважно про заборону в’їзду, замороження банківських рахунків та активів фізосіб.

Молдова готує персональні санкції щодо низки людей через війну РФ проти України.

Про санкційні обмеження можуть оголосити через кілька тижнів, сказав міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску в інтерв’ю "Радіо Свобода". Міністр зазначив, що країна почала приєднуватися до європейських санкцій проти РФ у зв’язку з її війною проти України.

Відео дня

"Йдеться про заборону в’їзду, замороження банківських рахунків та активів фізосіб, які так чи інакше причетні до агресії проти України", - сказав Попеску, додавши, що рішення вже прийняте, але триває робота над юридичними моментами.

Попеску не вказав осіб, які можуть потрапити під санкції, зазначивши лише, що йдеться про 25 осіб, половина з яких росіяни.

Міністр додав, що на початку березня ЄС закликав Кишинів приєднатися до персональних санкцій через війну РФ проти України та порушення прав людини. Попеску додав, що згодом Молдова "приєднається і до інших санкційних режимів" Євросоюзу.

Санкції проти РФ

Санкції проти РФ Євросоюз і США почали вводити в 2014 році після анексії Криму. Поступово санкції розширювалися і під їхню дію підпадало все більше росіян і російських компаній.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, санкції проти РФ ввели Канада, Австралія та інші країни. А ЄС запровадив уже 10-й санкційний пакет.

Вас також можуть зацікавити новини: