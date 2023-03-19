Молдова готує персональні санкції щодо низки людей через війну РФ проти України.
Про санкційні обмеження можуть оголосити через кілька тижнів, сказав міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску в інтерв’ю "Радіо Свобода". Міністр зазначив, що країна почала приєднуватися до європейських санкцій проти РФ у зв’язку з її війною проти України.
"Йдеться про заборону в’їзду, замороження банківських рахунків та активів фізосіб, які так чи інакше причетні до агресії проти України", - сказав Попеску, додавши, що рішення вже прийняте, але триває робота над юридичними моментами.
Попеску не вказав осіб, які можуть потрапити під санкції, зазначивши лише, що йдеться про 25 осіб, половина з яких росіяни.
Міністр додав, що на початку березня ЄС закликав Кишинів приєднатися до персональних санкцій через війну РФ проти України та порушення прав людини. Попеску додав, що згодом Молдова "приєднається і до інших санкційних режимів" Євросоюзу.
Санкції проти РФ
Санкції проти РФ Євросоюз і США почали вводити в 2014 році після анексії Криму. Поступово санкції розширювалися і під їхню дію підпадало все більше росіян і російських компаній.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, санкції проти РФ ввели Канада, Австралія та інші країни. А ЄС запровадив уже 10-й санкційний пакет.