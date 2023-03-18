У Токіо відбулися переговори прем'єр-міністрів двох країн, де обговорили війну в Україні.

Японія і Німеччина домовилися посилювати санкційний тиск на Росію у зв'язку з її агресією проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Слова японського прем'єра наводить видання NNK.

"Ми знову підтвердили важливість подальшого ухвалення Японією, Німеччиною та країнами-однодумцями сильних санкційних заходів проти Росії, а також надання допомоги Україні", – сказав Кісіда.

Окремо учасники переговорів висловилися про неприпустимість погроз ядерною зброєю і тим більше її застосування.

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Позиція Японії щодо війни в Україні

Політика японського уряду в питанні російської агресії в цілому слідує в руслі загальної стратегії Заходу. Так, Японія послідовно вводить проти Росії власні санкції, які в загальних рисах повторюють санкції ЄС і США.

Також Японія надає Україні фінансову допомогу. Зокрема Токіо передав Києву через ЮНЕСКО 10 млн дол. на реставрацію об'єктів культури, постраждалих від війни.

У самому японському суспільстві також посилилися антиросійські настрої. Японці вперше відкрито почали вимагати від Росії повернути Курильські острови, окуповані з 1940-х років.

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