Здебільшого, пакет стосуватиметься боротьби з обходом уже запроваджених обмежувальних заходів.

У Європейському Союзі анонсували 11-й пакет санкцій проти Росії, пов'язаних з агресією РФ проти України.

Як повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, відповідну заяву зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Президент ЄК Урсула фон дер Ляєн говорила про 11-й пакет санкцій ЄС проти РФ, який здебільшого стосуватиметься боротьби з обходом вже запроваджених обмежувальних заходів", – написав Йозвяк.

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Санкції ЄС проти Росії

На даний момент ЄС запровадив 10 пакетів санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що 2023 рік може стати переломним у питанні економічного впливу санкцій на Росію.

Крім того, глави країн і парламетів держав-членів ЄС підтримали подальшу роботу над обмеженнями світових цін на нафтопродукти. Спікер президента Європейської Ради Баренд Лейтс підкреслив, що ЄС залишається відданим підтримці і збільшенню колективного тиску на Росію.

При цьому колишній посол з особливих доручень, який очолював Управління глобального кримінального правосуддя в Держдепі, Стівен Репп вважає, що санкції з Росії не знімуть до тих пір, поки російського диктатора Володимира Путіна не видадуть Міжнародному кримінальному суду.

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