Ллойд Остін не став робити жодних прогнозів щодо майбутньої поведінки Китаю.

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін досягли домовленості про відновлення переговорів між державами на військовому рівні. Це підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він також висловив вдячність за прогрес, якого досягли лідери двох країн під час зустрчіей. Очільник Пентагону наголосив, що новини про заплановане відновлення контактів між військовими США та Китаю є обнадійливими.

"Послідовний і змістовний діалог між вищими керівниками нічим не замінити. Тож ми продовжуватимемо вести практичні переговори з Китаєм, починаючи з вищих керівників і закінчуючи робочим рівнем", – зауважив Остін.

Зазначається, що протягом 2021-2023 років США зафіксували понад 180 примусових і ризикованих перехоплень своїх літаків у азійському регіоні. Якщо порівнювати показники попереднього десятиліття, то є тенденція щодо їх зростання.

"Я не буду робити жодних прогнозів щодо майбутньої поведінки Китаю. Що я скажу, так це те, що нам і надалі буде потрібний механізм для управління кризами та забезпечення того, щоб час від часу ми запобігали виходу речей з-під контролю", – зауважив глава Пентагону.

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна: основне

15 листопада президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілися полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

За підсумками зустрічі стало відомо, що Китай та США домовилися відновити комунікацію між військовими. Крім того, вони співпрацюватимуть у секторі боротьби із наркотиками, зокрема – фентанілом.

Крім того ЗМІ писали, що лідер Китаю запевнив американського президента в тому, що КНР не має планів починати воєнні дії щодо Тайваню у найближчі роки. Водночас видання TIME повідомляє, що Китай не відмовився від планів поглинути Тайвань – Сі Цзіньпін на зустрічі з Байденом заявив, що це – неминуче.

Щодо війни в Україні, то представниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що переговори Байдена і Сі не вплинули на позицію Китаю у цьому питанні.

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