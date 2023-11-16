Відомо, що сама зустріч тривала трохи менше 4 годин.

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Сан-Франциско домовилися відновити військову взаємодію між країнами.

Про це пише китайське державне агенство Xinhua. Крім того, країни домовилися про співпрацю у сфері боротьби з наркотиками.

Згідно з інформацією агентства, лідери країн погодилися "відновити комунікацію на високому рівні між двома арміями на основі рівності і поваги". Країни також відновлять зустрічі між Міністерствами оборони та консультації з морської військової безпеки. Також буде покладено старт переговорам між керівниками командувань на театрі військових дій.

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Також США і Китай домовилися створити робочу групу по боротьбі з наркотиками для здійснення співпраці в боротьбі з наркотиками. Крім того, буде збільшено кількість авіарейсів між країнами.

Водночас високопоставлений американський чиновник підтвердив в коментарі CNN, що Байден і Сі Цзіньпін домовилися зробити кроки щодо обмеження виробництва фентанілу і відновлення військового зв'язку між країнами.

Крім того, Сі Цзіньпін запевнив Джо Байдена в тому, що Китай не має планів розпочинати воєнні дії проти Тайваню в найближчі роки, пише Reuters. Проте, за словами американського чиновника, він "все ж таки виклав умови, за яких можливе застосування сили". Про що саме йдеться, чиновник не уточнив. Водночас Байден, за словами посадовця, попросив Китай поважати виборчий процес на Тайвані.

Відомо, що сама зустріч тривала трохи менше 4 годин.

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

15 листопада глава КНР Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден зустрілися в Сан-Франциско на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Це перший візит китайського лідера до США за останні 6 років.

Перед тим, як розмова делегацій продовжилася в закритому форматі, Байден і Сі обмінялися привітаннями і виступили зі вступним словом. Тоді Сі Цзіньпін підкреслив, що Земля – досить велика планета, щоб і Китай, і США могли досягти успіху.

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