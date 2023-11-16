Речник МЗС Китаю зазначила, що позиція Китаю з приводу "української кризи" дуже чітка і послідовна.

Переговори лідерів Китаю і США Сі Цзіньпіна і Джо Байдена не вплинуть на ставлення Пекіна до міжнародних і регіональних криз, зокрема, не змінять його позицію щодо війни в Україні. Про це повідомила речник МЗС КНР Мао Нін, яку цитує "Укрінформ".

За її словами, в ході переговорів лідерів двох країн відбувся обмін думками з міжнародних і регіональних питань, що викликають загальну стурбованість, таких як війна в Україні і конфлікт Ізраїлю і Палестини.

"Позиція Китаю з приводу "української кризи" і палестино-ізраїльського конфлікту дуже чітка і послідовна. Ми завжди стоїмо на боці чесності і справедливості, прагнемо сприяти миру і переговорам, а також деескалації ситуації", - сказала Мао.

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Візит Сі Цзіньпіна до США - що відомо

15 листопада глава КНР Сі Цзіньпін вперше за шість років у США зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Сторона домовилися відновити військову взаємодію між країнами, а також "відновити комунікацію на високому рівні між двома арміями на основі рівності та поваги".

В Офісі президента оцінили візит Сі Цзіньпіна до США з обережним оптимізмом. Як зазначив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, ця зустріч є відмінним сигналом світу: діалог замість конфронтації. Крім того, він відзначив важливість того моменту, що Росія остаточно виключена з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси.

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