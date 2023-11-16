Голова КНР Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що Китай не прагне "змістити" Америку як світову наддержаву. При цьому поглинання Пекіном Тайваню неминуче, і США повинні припинити озброювати демократичний острів.
Видання The Times пише, що попередження прозвучало в ході чотиригодинної зустрічі на вищому рівні в Сан-Франциско, на якій лідери двох країн домовилися відновити міжвоєнне спілкування і протидіяти поширенню смертельно небезпечного наркотику фентанілу.
Ці домовленості ознаменували закінчення річної паузи в дипломатії на вищому рівні між найбагатшими країнами світу, в ході якої посилилася військова напруженість в Південно-Китайському морі та Тайванській протоці.
Після цього Байден заявив журналістам, що переговори були "одними з найбільш конструктивними та продуктивними за всю нашу історію". Однак, як і очікувалося, вони не змогли досягти прориву в питанні про долю Тайваню, який, на думку Пекіна, повинен бути "возз'єднаний" з материком, якщо буде потрібно, силою.
"Китай здійснить возз'єднання, і це неможливо зупинити", - заявив Сі. "Американська сторона повинна... припинити озброювати Тайвань і підтримати мирне возз'єднання Китаю".
За словами американського чиновника, Сі вказав, що Китай не готується до вторгнення на Тайвань, як багато хто в регіоні побоюється. Він також обговорив умови застосування сили, хоча досі жодна зі сторін не говорила детально про те, якими вони можуть бути.
США виступають проти будь-якого застосування сили для зміни політичного статусу Тайваню і постачають на острів зброю для стримування Народно-визвольної армії Китаю. Байден також пішов далі, ніж будь-який інший президент, зобов'язавшись направити американські війська для захисту острова від вторгнення.
Однак вчора він знову підтвердив прихильність США політиці "одного Китаю": визнання уряду Пекіна єдиною владою над великим Китаєм та "визнання" його претензій на Тайвань.
"Ми зберігаємо згоду з тим, що існує політика "одного Китаю", і я не збираюся її змінювати", - сказав він. "Ось приблизно все, що ми обговорили".
Зустріч Сі і Байдена - головні новини
15 листопада глава КНР Сі Цзіньпін вперше за шість років у США зустрінувся з президентом США Джо Байденом.
За словами китайського лідера, Пекін і Вашингтон не мають права повертатися один до одного спиною, а конкуренція не повинна стати головним трендом. У свою чергу, Байден заявив, що США і Китай "не завжди погоджувалися один з одним, але наші зустрічі завжди були відвертими, прямими і корисними".
Сторони домовилися відновити військову взаємодію між країнами, а також "відновити комунікацію на високому рівні між двома арміями на основі рівності і поваги".