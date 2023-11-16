Лідер КНР застеріг Байдена від накачування острова зброєю.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що Китай не прагне "змістити" Америку як світову наддержаву. При цьому поглинання Пекіном Тайваню неминуче, і США повинні припинити озброювати демократичний острів.

Видання The Times пише, що попередження прозвучало в ході чотиригодинної зустрічі на вищому рівні в Сан-Франциско, на якій лідери двох країн домовилися відновити міжвоєнне спілкування і протидіяти поширенню смертельно небезпечного наркотику фентанілу.

Ці домовленості ознаменували закінчення річної паузи в дипломатії на вищому рівні між найбагатшими країнами світу, в ході якої посилилася військова напруженість в Південно-Китайському морі та Тайванській протоці.

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Після цього Байден заявив журналістам, що переговори були "одними з найбільш конструктивними та продуктивними за всю нашу історію". Однак, як і очікувалося, вони не змогли досягти прориву в питанні про долю Тайваню, який, на думку Пекіна, повинен бути "возз'єднаний" з материком, якщо буде потрібно, силою.

"Китай здійснить возз'єднання, і це неможливо зупинити", - заявив Сі. "Американська сторона повинна... припинити озброювати Тайвань і підтримати мирне возз'єднання Китаю".

За словами американського чиновника, Сі вказав, що Китай не готується до вторгнення на Тайвань, як багато хто в регіоні побоюється. Він також обговорив умови застосування сили, хоча досі жодна зі сторін не говорила детально про те, якими вони можуть бути.

США виступають проти будь-якого застосування сили для зміни політичного статусу Тайваню і постачають на острів зброю для стримування Народно-визвольної армії Китаю. Байден також пішов далі, ніж будь-який інший президент, зобов'язавшись направити американські війська для захисту острова від вторгнення.

Однак вчора він знову підтвердив прихильність США політиці "одного Китаю": визнання уряду Пекіна єдиною владою над великим Китаєм та "визнання" його претензій на Тайвань.

"Ми зберігаємо згоду з тим, що існує політика "одного Китаю", і я не збираюся її змінювати", - сказав він. "Ось приблизно все, що ми обговорили".

Зустріч Сі і Байдена - головні новини

15 листопада глава КНР Сі Цзіньпін вперше за шість років у США зустрінувся з президентом США Джо Байденом.

За словами китайського лідера, Пекін і Вашингтон не мають права повертатися один до одного спиною, а конкуренція не повинна стати головним трендом. У свою чергу, Байден заявив, що США і Китай "не завжди погоджувалися один з одним, але наші зустрічі завжди були відвертими, прямими і корисними".

Сторони домовилися відновити військову взаємодію між країнами, а також "відновити комунікацію на високому рівні між двома арміями на основі рівності і поваги".

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